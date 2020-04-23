إيران.. 90 وفاة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 5481

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في بيان بثه التلفزيون الرسمي اليوم الخميس إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 5481 بعد وفاة 90 مريضاً في الساعات الـ24 الماضية.

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وأضاف أن إجمالي الإصابات في إيران بلغ 87026 حالة.

وسمحت إيران مؤخراً للعديد من الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها منذ 11 أبريل/نيسان بعد إغلاق معظمها منتصف مارس/آذار بسبب فيروس كورونا المستجد.

وانتشر فيديو، الأربعاء، يظهر عدداً من المواطنين في مدينة نور آباد التابعة لمحافظة لرستان غرب إيران، يقفون في طابور طويل لشراء الأرز، متجاهلين "التباعد الاجتماعي.