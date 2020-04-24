بريطانيا: إطلاق إيران قمراً صناعياً يثير قلقاً شديداً

أكدت بريطانيا، الجمعة، أن إطلاق إيران قمراً صناعياً هذا الأسبوع يثير قلقاً شديداً ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "التقارير عن إطلاق إيران قمراً صناعياً باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية مقلقة للغاية ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأضاف: "تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية. يجب أن تلتزم إيران بذلك".

وتابع: "لدينا مخاوف بالغة وقديمة نحن وشركاؤنا الدوليون بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة، ويمثل تهديدا للأمن الإقليمي".

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن نيته إطلاق قمر آخر مشابه قريباً، في تحد واضح للإدارات الأميركية والأوروبية لإطلاق إيران قمرا عسكريا ينتهك القرار الأممي 2231.

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وقال اللواء علي جعفر آبادي، قائد وحدة الفضاء في القوة الجوية-الفضائية بالحرس الثوري الإيراني، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الحكومي مساء الخميس، إن "خطوتنا التالية هي إطلاق القمر "نور 2" ضمن مشروعنا العملاق".

واعتبرت أميركا وفرنسا وألمانيا إطلاق إيران القمر " نور1" عبر صاروخ " قاصد" انتهاكا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عقب الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، والذي يحظر على إجراء أية اختبارات على صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.