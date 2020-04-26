ضربوه حتى نزف دماً.. شقيقة طالب إيراني تطالب بكشف مصيره

ناشدت آيدا يونسي، شقيقة الطالب الإيراني علي يونسي، وهو جامعي متفوق وحائز على عدة جوائز دولية، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر" تطالب بالكشف عن مصيره بعدما اعتقلته الأجهزة الأمنية الإيرانية واقتادته إلى جهة مجهولة في 10 أبريل/نيسان الجاري.

ويعد علي يونسي (20 عاما) الذي فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الفلك الدولي 2017 في الصين، من الطلاب المميزين في الفيزياء في جامعة "شريف" الصناعية بطهران.

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وقالت شقيقته في الفيديو المسجل، إن 12 عنصراً من الأمن داهموا منزلهم وقاموا بالاعتداء عليه جسديًا أثناء اعتقاله حيث كان ينزف دما أمام أمه وأبيه.

كما أكدت أن قوات الأمن لم تذكر سبب اعتقاله، لكن قال قيادي في فرع "الباسيج" في جامعة "شريف" الصناعية، إن اعتقال رضا يونسي لا علاقة له بأنشطته في الجامعة.

در پاسخ به مسئول بسیج دانشگاه شریف#علی_یونسی pic.twitter.com/4ao9Ea3a6Q — aidayounesi (@YounesiAida) April 25, 2020

هذا وطالبت آيدا يونسي من المسؤولين إما الكشف عن تفاصيل قضية شقيقها أو "الاعتذار عن التشهير".

كما خاطبت مسؤول فرع الباسيج في جامعة شريف قائلة: "بناءً على أية قوانين يمكن اعتقال شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بالاعتداء الجسدي أمام والديه؟".

هذا وأفادت مواقع إيرانية أن قوات الأمن اعتقلت طالب فيزياء آخر حائزا على جوائز، وهو أمير حسين مرادي، ولا توجد أية أخبار عنه أيضا.

هذا ومن المعروف أن للنظام الإيراني تاريخا طويلا في اعتقال أو قمع الطلاب الجامعيين الذين لديهم نشاط سياسي أو يمارسون حرية التعبير.