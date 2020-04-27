رفسنجاني: مقابر طهران تكشف العدد الحقيقي لضحايا الوباء

على الرغم من الهجمة التي طالته قبل أيام، بسبب تصريحات أكد فيها أن الأرقام الحقيقية لضحايا كورونا في إيران أعلى بكثير من تلك التي تعلنها السلطات رسمياً، أصر محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس مدينة طهران، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، على موقفه.

وقال إن "أعداد ضحايا كورونا تأتي من مقبرة "بهشت زهراء" في طهران".

April 27—#Iran's official #coronavirus stats

5,806 dead

91,472 cases



One Iranian official said the true number of cases & deaths are 20 times higher than official stats.



Cemetery near Tehran

Locals say countless COVID-19 victims are buried here.pic.twitter.com/z3gIKAqobc — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) April 27, 2020

ويذكر أن وسائل إعلام إيرانية كانت ذكرت قبل يومين، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني استدعى رفسنجاني بسبب تصريحاته، لكنه نفى لاحقا في مقابلة مع وكالة "نادي المراسلين" الشباب، صحة خبر استدعائه.

تحذير من وزير الثقافة

وكان وزير الثقافة عباس صالحي، حذر رئيس مجلس مدينة طهران، السبت، من الكشف عن الحقائق والأرقام حول المتضررين من الوباء، لأن "وسائل الإعلام المعادية" قد تستغل ذلك، حسب تعبيره.

وجاء هذا التحذير بعد أن قال رفسنجاني للصحافة، إن عدد ضحايا الوباء أعلى بكثير من الأرقام الحكومية.

إلى ذلك، لاقى حسين عرفاني، رئيس قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة الإيرانية، تصريحات رفسنجاني. وقال في مقابلة على شاشة التلفزيون الحكومي الإيراني، إن "البلاد لم تصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس المستجد"، ما يعني أن عدد الإصابات والوفيات بوباء كوفيد 19 لا يزال في ارتفاع.

جاء هذا بعد أن أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفع القيود على المشاغل منخفضة ومتوسطة المخاطر، وكذلك إعلانه، أمس الأحد، عن إعادة فتح الأضرحة والمواقع الدينية في 127 منطقة بحلول نهاية الأسبوع المقبل أو في منتصف رمضان (في 9 مايو/أيار).