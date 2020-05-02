إيران.. 6156 وفاة بكورونا والإصابات أكثر من 96 ألفاً

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد زاد إلى 6156، اليوم السبت، بعد تسجيل 65 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وأضاف أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 96448 من بينهم 2787 في حالة حرجة.

وإيران من أكثر الدول تضرراً بالفيروس في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، أفادت تقارير ووسائل إعلام محلية بأن فيروس كورونا بدأ يتفشى في المحافظات الجنوبية خاصة في إقليم الأهواز الذي تدرس السلطات إغلاقه بالكامل.

وحذر المتحدث باسم جامعة الأهواز للعلوم الطبية، علي إحسان بور، من "تفجُّر" الوباء في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأعلنت جامعة "جندي شابور" الطبية أن "الأهواز" يجب أن تغلق هذا الأسبوع بسبب تزايد الإصابات في المقاطعة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن علي إحسان بور، قوله إن الجامعة استضافت اجتماعاً يوم الجمعة بحضور المحافظ ومسؤولي المحافظة، من أجل بحث الإغلاق الكامل وفرض قيود مشددة نظرا لتفاقم الوضع.