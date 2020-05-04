وكالة: مندوب إيران في أوبك بغيبوبة إثر نزيف في المخ آخر تحديث: الاثنين 11 رمضان 1441 هـ - 04 مايو 2020 KSA 23:03 - GMT 20:03 تارخ النشر: الأحد 10 رمضان 1441 هـ - 03 مايو 2020 KSA 22:57 - GMT 19:57 المصدر: دبي _ العربية.نت علم إيران رابط مختصر شارك وكالة: مندوب إيران في أوبك بغيبوبة إثر نزيف في المخ PDF اطبع حجم الخط أفادت مصادر إعلامية، مساء الأحد، بأن مندوب إيران في منظمة أوبك دخل في غيبوبة بعد إصابته بنزيف في المخ. كلمات دالّة #إيران, #أوبك إقرأ أيضاً إيران تهدد بنسف الاتفاق النووي حال تمديد حظر السلاح 16:56 GMT