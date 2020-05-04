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وكالة: مندوب إيران في أوبك بغيبوبة إثر نزيف في المخ

المصدر: دبي _ العربية.نت
علم إيران
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أفادت مصادر إعلامية، مساء الأحد، بأن مندوب إيران في منظمة أوبك دخل في غيبوبة بعد إصابته بنزيف في المخ.

كلمات دالّة

#إيران, #أوبك
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