إصابات كورونا في إيران تلامس 100 ألف.. ووفاة 6340

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية على التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران ارتفع بواقع 63 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 6340.

موضوع يهمك في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول تخفيف إجراءات الحظر الصحي والإغلاق الاقتصادي - رغم تحذيرات عديدة من موجة ثانية "أسوأ" -... خبير ألماني: الوباء عائد بموجة ثانية وثالثة العرب و العالم

وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في إيران، إحدى أكثر الدول تضررا بسبب المرض في الشرق الأوسط، بلغ 99970.

كان تقرير أعده وفد منظمة الصحة العالمية إلى طهران، ألمح إلى أن فيروس كورونا ربما تسلل إلى معرض حاشد في قم قبل شهر من الموعد الذي أعلنته الحكومة الإيرانية.

وأفادت شبكة "إيران إنترناشيونال" بأنها حصلت على فقرات في التقرير الذي أعدته المنظمة العالمية، يكشف إخفاء طهران لأجزاء من التقرير الأممي.

وفي حين كشف التقرير أن الوباء انتشر في إيران قبل أسابيع من إعلان طهران الرسمي عن ذلك، أكد استناداً لأدلة بيانات السلطات الإيرانية، تسجيل وفاة شخصين في 19 فبراير بمدينة قم.