الموقع الأزرق غاضب.. فيسبوك تفكك "شبكة تضليل إيرانية"

"مستهدفة الناخبين في دول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة"، أعلنت شركة فيسبوك الثلاثاء أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية استخدمت المئات من حسابات التواصل الاجتماعي المزيفة لنشر رسائل مؤيدة لإيران على الإنترنت سرا منذ عام 2011 على أقرب تقدير.

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وفي تقرير شهري عن الحسابات التي تم تعليقها بسبب ما أسمته "سلوكا زائفا منسقا"، قال الموقع الأزرق إنه حذف 8 شبكات خلال الأسابيع الماضية، منها شبكة لها صلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

"حملات تضليل"

فيما أوضح ناثانيال جليتشر مدير سياسة أمن الإنترنت في فيسبوك، إن شبكة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية كان لها "صلات أساسية" بحملات تضليل إيرانية سبق وتم التعرف عليها، ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت مسؤولة عن تلك العمليات مسؤولية مباشرة، بحسب تعبيره.

وقال جليتشر إن الشبكة استخدمت ما يزيد على 500 حساب على فيسبوك وموقعها الخاص بمشاركة الصور انستغرام لنشر الرسائل التي غالبا ما ركزت على صراعات محلية أو انتقاد الإجراءات الأميركية في المنطقة.

وأضاف "بشكل عام، كانت هذه روايات تتماشى مع المصالح الجيوسياسية الإيرانية".

إيران: لا تعليق

بالمقابل، لم ترد الهيئة الحكومية، ورئيسها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، حتى الآن على طلب للتعليق، إلا أن مسؤولين إيرانيين كانوا وصفوا سابقا اتهامات بإدارة حملات تضليل منسقة بأنها "سخيفة".

إلى ذلك، أفاد باحثون في مؤسسة جرافيكا المتخصصة في تحليل محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وهم من استعرضوا الحسابات المرتبطة بشبكة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قبل تعلقيها من جانب فيسبوك،بأن بعض الأنشطة التي تم تحديدها في وقت مبكر تعود إلى عام 2012 واستهدفت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأميركي.

وأضافوا أنه بعد ذلك بعامين، استخدمت حسابات أخرى للشبكة مجموعة من الشخصيات الوهمية والصور والرسوم لدعم استفتاء اسكتلندا لدى محاولتها الانفصال عن المملكة المتحدة.

يشار إلى أن هذه ليست أول مرة توجه لإيران أصابع اتهام كهذه، فقط نكرت طهران في الماضي اتهامات بإدارة حملات تضليل منسقة.