مقتل 3 من عناصر الحرس الثوري في كردستان إيران

كشفت وسائل الإعلام الإيرانية مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري في كردستان إيران، نقلاً عن بيان العلاقات العامة لـ"مقر حمزة" في البلاد أمس الثلاثاء.

وأفادت وكالة إيسنا للأنباء التي نقلت البيان أن ثلاثة من أعضاء "فيلق بيت المقدس" التابع للحرس الثوري المستقر في كردستان إيران قتلوا خلال اشتباكات مع "مجموعة معادية للثورة" في منطقة ديوان دره.

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كما ذكرت أن قتلى الحرس الثوري هم العقيد في الحرس الثوري "شکیبا سلیمي" من قادة "فيلق بيت المقدس"، ونائب الشؤون العملياتي لمقر "شهرامفر" بمحافظة كردستان. ولقي اثنان آخران من الحرس الثوري حتفهما في هذه الاشتباكات وهم جعفر نظام بور ومحمد شکري.

هذا وأوضح البيان أن قوات الحرس قتلت عدداً من المجموعة المهاجمة، إلا أنه لم يحدد عدد القتلى على الجانب الآخر ولا اسم المجموعة التي اشتبكت مع الحرس الثوري.

في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، خبر مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك مع مجموعة وصفتها إیران بأنها "مناهضة للثورة"، حدث الثلاثاء في محافظة كردستان غرب إیران.

هذا وتشهد المناطق الكردية في غرب وشمال غربي إيران القتال بين الحين والآخر من خلال اشتباكات بين تنظيمات كردية إيرانية والقوات الحكومية وخاصة عناصر الحرس الثوري الإيراني.

ويشكل أكراد إيران ثاني أكبر تجمع سكاني كردي في العالم بعد أكراد تركيا، حيث يبلغ عددهم 9 ملايين نسمة وهم يوزعون على أربع محافظات وهي أجزاء من أذربيجان الغربية، بالإضافة إلى كردستان وكرمانشان ووسط وشمال عيلام.

يشار إلى أن الأكراد مثلهم مثل العرب والترك والتركمان والبلوش يتهمون السلطات الإيرانية بممارسة الاضطهاد السياسي والاقتصادي والتمييز العرقي واللغوي بحقهم.