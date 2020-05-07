إيران بذروة كورونا مجدداً والوضع في الأهواز خطير

فيما أكدت وزارة الصحة الإيرانية أن تفشي كورونا بلغ الذروة خلال اليومين الماضيين، حذر مدير مستشفى الرازي في الأهواز، فرهنك كربندي، من خطورة الوضع هناك نظراً للانتشار المتسارع للوباء وزيادة عدد المصابين في أقسام العناية المركزة.

وقال كربندي لوكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" الخميس، إن 50% من المراجعين المشتبه بهم ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وإن 60% من المصابين بحاجة لوصلهم بأجهزة التنفس في قسم العناية المركزة.

وحذر من أن الوضع متأزم في المحافظة وهناك زيادة متسارعة في الإصابات. هذا في حين أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء أن عدد حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" في البلاد تجاوز 100 ألف، مع زيادة في الإصابات الجديدة هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، لوسائل الإعلام إنه حتى 6 مايو/أيار، توفي 6418 شخصا ضحية المرض وبلغ عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس المميت 101650.

وكانت الوزارة قد حذرت من تصاعد العدوى في 15 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية.

ويشكك العديد من النواب والسياسيين والناشطين والصحفيين بالأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة يومياً حيث كشفت تحقيقات ومعلومات مسربة عن تباين كبير بين الأرقام الرسمية والعدد الحقيقي المضاعف وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية وتصريحات مسؤولي المستشفيات والجامعات الطبية.

وكانت الوزارة قد حذرت من تصاعد العدوى في 15 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية.

ويشكك العديد من النواب والسياسيين والناشطين والصحفيين بالأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة يومياً حيث كشفت تحقيقات ومعلومات مسربة عن تباين كبير بين الأرقام الرسمية والعدد الحقيقي المضاعف وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية وتصريحات مسؤولي المستشفيات والجامعات الطبية.