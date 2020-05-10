بسبب كورونا.. الصحة الإيرانية تحذر من خريف صعب

حذرت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، من خريف صعب بسبب فيروس كورونا والإنفلونزا.

جاء ذلك، بعدما أعلنت تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 107603، فيما تم تسجيل 51 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6640.

هذا وكانت السلطات كشفت أمس السبت، عن زيادة في الإصابات في جنوب غربي البلاد.

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في حين، شكك خبراء ومسؤولون داخل إيران وخارجها بالحصيلة الرسمية لضحايا كوفيد-19 في البلاد، مشيرين إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من ذاك المعلن.

وكان تقرير أعده وفد منظمة الصحة العالمية إلى طهران، ألمح إلى أن فيروس كورونا ربما تسلل إلى معرض حاشد في قم قبل شهر من الموعد الذي أعلنته الحكومة الإيرانية.

وأفادت شبكة "إيران إنترناشيونال" بأنها حصلت على فقرات في التقرير الذي أعدته المنظمة العالمية، يكشف إخفاء طهران لأجزاء من التقرير الأممي.

وفي حين كشف التقرير أن الوباء انتشر في إيران قبل أسابيع من إعلان طهران الرسمي عن ذلك، أكد استناداً لأدلة بيانات السلطات الإيرانية، تسجيل وفاة شخصين في 19 فبراير بمدينة قم.

هذا وسمحت السلطات الإيرانية منذ 11 نيسان/أبريل بإعادة فتح المتاجر تدريجياً، كما أعطت الضوء الأخضر لإعادة فتح المساجد الاثنين في حوالى 30 بالمئة من المحافظات التي تعتبر فيها مخاطر تجدد الوباء متدنية نسبيا.