مشاهد جديدة لنقل جرحى سفينة إيران.. ما مصير قائدها؟

أظهرت لقطات جديدة للمناورة البحرية التي تحولت إلى كارثة إيرانية إثر فقدان العشرات بصاروخ أطلقته مدمرة تابعة للجيش الإيراني استهدف سفينة إيرانية في مياه بندر جاسك" جنوب إيران، المطل على الخليج العربي.

وفي حين لم تذكر السلطات الرسمية عدد الجرحى النهائي أو القتلى، أكدت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الأولى في بندر عباس (جنوب إيران)، الاثنين، أن ما وصفته بالحادث أسفر عن مقتل شخص لم تحدد هويته، وإصابة "عدد" آخر.

⭕️تصاویری از انتقال زخمی ھا وکشتە شدگان #ناوچه_کنارک بە بیمارستان بندر چابھار



بیمارستان بندرچابهار محل اعزام زخمی های حادثه بوده وبرابر اعلام منابع تعداد کشته شده های حادثه به بیش از۴۰نفر رسیده که جسد۲۲ نفر ازپرسنل تاکنون پیدا شده#آخوند رو چه به پدافند و آفند #ارتش_ملا pic.twitter.com/ZFvMH4RHIC — فرياد در خفا (@rafighghadimi) May 11, 2020

كما أوضحت أنه "بعد ظهر الأحد، تعرضت سفينة كنارك اللوجيستية لحادث، أثناء التدريب البحري لعدد من سفن القوة البحرية، وقُتل شخص حتى الآن وأصيب عدد آخر". وأضافت أن التحقيق جار لمعرفة أبعاد الحادث عن كثب من قِبل خبراء تقنيين.

لكن البیان لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

هل قتل قائد "كنارك"؟

في المقابل، أفاد مدير القسم السياسي في وكالة أنباء تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني بمقتل قائد "كنارك" و 20 آخرين من قوات الجيش الإیرانی حتى الآن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني على موقعه الإلكتروني بأن "سفينة كنارك ضربت بصاروخ بعد ظهر أمس خلال مناورة عسكرية في مياه بندر جاسك" جنوب إيران، مشيراً إلى أن سفينة الدعم اللوجيستي قصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".

وكانت تقارير سابقة أفادت ليل الأحد بأن المدمرة "جماران" التابعة لقوة البحرية في الجيش الإيراني أطلقت عن طريق الخطأ صواریخ على سفینة كنارك التابعة للقوة نفسها، ما أسفر عن مقتل أو فقدان العشرات من أفراد الطاقم.