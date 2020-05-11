نيران صديقة.. مدمرة إيرانية تستهدف بارجة وفقدان العشرات

أطلقت مدمرة " جماران" التابعة للجيش الإيراني صاروخا عن طريق الخطأ، أدى إلى فقدان العشرات وسط أنباء عن مقتل وإصابة نحو 40 عسكرياً من الجيش الإيراني بينهم ضباط كبار، خلال مناورات بدأت ظهر الأحد، في سواحل جاسك المطلة على الخليج العربي.

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وذكرت حسابات مقربة من الحرس الثوري أن مدمرة "جماران" الإيرانية استهدفت بارجة " كنارَك" عن طريق الخطأ، بصاروخ كروز.

فيما أفاد مراسل صحيفة "جوان" التابعة للحرس، وحيد حاجي بور، بمقتل 40 عنصرا من الجيش الإيراني على متن البارجة، مضيفاً أنه تم تأكيد انتشال 18 جثة منهم.

وانتشر العديد من الفيديوهات تظهر لحظة إسعاف الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى مدينة تشابهار، وفقا لمصادر صحافية.

#فوری

فیلم انتقال مصدومان ناوچه کنارک به بیمارستان pic.twitter.com/z2qY0flx6h — موتا سردار ایرانی (@Mota_Irani) May 10, 2020

ليست أول مرة!

فيما لم يتم الإعلان حتى الآن رسمياً عن حصيلة القتلى والجرحى النهائية.

يشار إلى أن سفن فرقاطة نوع جماران، هي سفن ‏صنعت في إيران عام 2010، يبلغ طولها 95 متراً، فيها رادارات سطحية وجوية ومستشعرات حرب إلكترونية، ومنصة هبوط طائرة عمودية.

مثل اینکه #ناو_جماران به اشتباه #ناوچه_کنارک رو هدف قرار داده و تعدادی از پرسنل ناوچه کشته و زخمی شدند



این ویدیو انتقال زخمی‌ها رو نشان میده pic.twitter.com/6EcHwJuI4u — سجاد مقدم نیا (@sajjad_m1372) May 10, 2020

ويشبه حادث الصاروخ هذا الذي أطلق على البارجة "عن طريق الخطأ" إلى حد بعيد حادثة إطلاق الصاروخين اللذين ضربا الطائرة الأوكرانية في يناير/كانون الأول الماضي والتي قتل جميع ركابها وطاقمها، وهو ما يفتح الباب على عدة سيناريوهات واحتمالات بينها وجود خلل تقني أو اختراق بالمنظومة الصاروخية الإيرانية.