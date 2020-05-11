نيران صديقة..فقدان 40 بحارا إيرانيا بإصابة مدمرة لبارجة

أفادت وسائل إعلام محلية فجر الاثنين، بإصابة مدمرة إيرانية لبارجة إيرانية خلال مناورات، ما أدى إلى فقدان 40 بحارا إيرانيا.

وقالت صحيفة تابعة للحرس الثوري، إن 18 عنصرا قتلوا بينهم ضباط كبار.

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كما لفتت وسائل إعلام إيرانية أخرى، عن أن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية وسط أنباء عن مقتل عشرات الجنود.

بدورها، أشارت وكالة أنباء فارس إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" تم خلال في مناورة.

استهداف بصاروخ

من جهة أخرى، أوضحت تقارير نشرها صحافيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة جمران يوم الأحد، مضيفة أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار.

وتداول الناشطون مقاطع فيديو تظهر نقل الجرحى المصابين من الحادث.

#فوری

فیلم انتقال مصدومان ناوچه کنارک به بیمارستان pic.twitter.com/z2qY0flx6h — موتا سردار ایرانی (@Mota_Irani) May 10, 2020

فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية.

وسفن فرقاطة نوع جماران، هي سفن ‏صنعت في إيران عام ٢٠١٠، يبلغ طولها ٩٥ متراً، فيها رادارات سطحية وجوية ومستشعرات حرب إلكترونية، ومنصة هبوط طائرة عمودية.