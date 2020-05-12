بعد وصف سليماني بالشهيد.. وكالة أنباء فارس تحتفي بالجزيرة وتهاجم العربية

احتفت وكالة أنباء فارس بقناة الجزيرة بعد وصف الأخيرة القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالشهيد، فيما هاجمت الوكالة قناة العربية.

وأوردت وكالة فارس خبرا قالت فيه: "أشادت قناة "الجزيرة" بالقائد السابق لقوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق الشهید قاسم سليماني، مما أثار حنق قناة العربية".

اشادة قناة "الجزيرة" بالقائد الشهيد سليماني تثير حنق قناة "العربية" https://t.co/LglJ1nFUhR pic.twitter.com/h7eDfW7gJU — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) May 12, 2020

وشن هجومٌ واسعٌ على قناة قطرية بعد إعدادها مادة صوتية عن القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ووصفت المادة القطرية سليماني بالمجاهد في سبيل الله وأحد جنود ما أسمتها الثورة الإسلامية.

تمجيد وتبجيل لقاسم سليماني، هكذا ظهر في المقطع الكارتوني الذي نشرته الجزيرة على منصاتها الإلكترونية ضمن مسلسل رموز، ظهر المقطع بلغة مدبلجة، ورمز بدا ملائكيا كما في أفلام الكرتون محبا لأصدقائه، لكن ما لبث أن توقفت الحكاية هنا وحذفته الجزيرة بودكاست على موقعها في تويتر وفيسبوك بعد أن أثار موجة انتقاد وغضب، ممن يعرفون الوجه الحقيقي لإيران وحلفائها وسياساتها المحرضة.

وبدا المقطع ترويجيا متناسيا عذابات السوريين ودماءهم التي تلطخت بها أيدي إيران وأذرعها، القاتل هو مقاتل في نظرهم، والقتيل هو شهيد في نظر المنصة الإلكترونية التابعة للجزيرة.

ولطالما كانت لغة الوعيد والانتقام نبرة خطابات أنصار إيران، فسليماني وغيره - بحسب رؤية إيران ومؤيديها - يقاتلون من أجل قضية عادلة، وأي استهداف لهم يسفك مقابله الدماء.

وقتل سليماني رمز القوة لإيران وأنصارها في غارة ليلية استهدفته في العراق الذي دمر وفكك، ورغم ذلك يصر إعلام إيران وحلفائها على تحويل الجريمة إلى عزيمة وقيادة.