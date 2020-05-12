تركيا تنفي صحة تصريحات ظريف حول إرسال أجهزة فحص كورونا

نفت مصادر دبلوماسية تركية صحة تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول إرسال إيران 40 ألف جهاز فحص كورونا إلى تركيا، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وكتبت الوكالة في تقرير على موقعها الفارسي أن ظريف كتب على "تويتر" في 8 مايو، "إن الفرس في الهند - الزرادشتيون الذين هاجر أجدادهم إلى الهند من إيران في الماضي البعيد - كانوا دائمًا مخلصين في حبهم لإيران. نشكرهم على مساعدة الإيرانيين في محاربة كوفيد 19. نحن أيضا أرسلنا 40،000 جهاز فحص متطور إيراني الصنع إلى ألمانيا وتركيا وبلدان أخرى".

The Parsis of India—Zoroastrians whose ancestors long ago emigrated to India—have remained ever faithful in their love for Iran. Grateful for their #Covid19 package for Iranians.



We also sent 40,000 advanced Iran-made test kits to #Germany, #Turkey and others.#InThisTogether — Javad Zarif (@JZarif) May 8, 2020

لكن وكالة "الأناضول" ذكرت أن "مصادر دبلوماسية تركية قالت إنه لم يتم إرسال مثل هذه الأجهزة من إيران".

وكانت تركيا قد أكدت حتى الآن أن 138,000 من مواطنيها قد أصيبوا بكوفيد 19، وتوفي منهم أكثر من 3700 شخص.

هذا في حين أكد المسؤولون الإيرانيون رسمياً أن 109,000 أصيبوا، وأكثر من 6600 توفوا وسط تواصل الشكوك حول الإحصائيات الرسمية.

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يُذكر أن صحيفة " هندو" قد ذكرت في تقرير لها في أواخر مارس الماضي، أن الجمعية الزرادشتية في مومباي ودلهي أرسلت مساعدات لإيران للتضامن مع أبناء جلدتهم [الفرس] في إيران.

وكان سبنتا نيكنام، العضو الزرادشتي مجلس مدينة يزد، قد عبر عن قلقه في أواخر مارس الماضي، بشأن محنة الزرادشتيين الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا