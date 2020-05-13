الجيش الإيراني ينفي استهداف الحرس الثوري لسفينته

نفى الجيش الإيراني استهداف الحرس الثوري لسفينته الحربية قبل يومين. وأضاف أن "شائعات ضرب الحرس الثوري السفينة تهدف لبث الخلاف بيننا".

وشيعت إيران، الثلاثاء، جثامين 19 ضابطا وجنديا بحريا قتلوا خلال إصابة فرقاطة "كنارك" بصاروخ قيل إنه أطلق "عن طريق الخطأ" من مدمرة للجيش الإيراني أثناء تدريبات عسكرية في بحر عمان، الأحد.

وبث التلفزيون الإيراني لقطات من التشييع الذي تم في ميناء كوناراك، بحضور مسؤولين في الحكومة وقادة عسكريين.

وذكر التلفزيون الحكومي في تقريره أن مراسم التشييع أقيمت في المنطقة البحرية الثالثة بندر كوناراك بحضور مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري، وقائد القوة البحرية بالجيش الإيراني حسين خانزادي، وكذلك أئمة الجمعة ومسؤولين محليين وعائلات الضحايا.

ووسط مطالبات بالتحقيق، قال الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن "التحقيق الدقيق لسبب هذه الحادثة المأساوية ضروري من أجل منع تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية في المستقبل، كما أن هذا سيقلل من آلام الناس والناجين".