إيران.. 50 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يلامس 6800

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6783، بحسب ما نقلت قناة "العالم" على موقع "تليغرام".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أكدت، الثلاثاء، تسجيل 48 حالة وفاة بالفيروس، مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 110767.

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ومن ناحية أخرى، أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي في تصريح سابق أن البلاد تجاوزت مرحلة إدارة فيروس كورونا إلى مرحلة السيطرة والقضاء عليه في العديد من الأقاليم، لكنه أضاف أن من الخطأ الاستراتيجي الاعتقاد بالقضاء على الفيروس في إيران في الوقت الراهن، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية.

وفيما يخص فتح المزارات الدينية، قال الوزير في تصريحاته التلفزيونية، الثلاثاء، إنه ستتم دراسة ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، يوم الأربعاء.