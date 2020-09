ملاحقة إيراني أعلن "زواج متعة" من طفلة بالتاسعة

View this post on Instagram

هیولا ی کودک آزار مسئولین مربوطه لطفا هر چه سریعتر ، این موجود تربیت نشده را شناسایی، ‌دستگیر و به مراکز درمانی معرفی کنید! دختر بچه ها از دید این هیولا ، ملک برادر و ‌پدر است و جهت عیاشی ، به اسم صیغه ، می توان آنها را خرید و فروش کرد! متاسفم برای نمایش این موجود بظاهر انسان ، در این صفحه! ادامه ی این کلیپ تهوع آور است و من کات کردم . تصویر دوم‌: نقاشی من از به فروش گذاشتن دختران بویژه روستایی