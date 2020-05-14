بعد تهديد أميركا بعودة كافة العقوبات الأممية..إيران ترد

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تصريحات المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، الذي هدد بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة على طهران.

وكان هوك قد كتب في صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، أن واشنطن ستضمن "بطريقة أو بأخرى" استمرار حظر الأسلحة. وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن "وستمضي قدماً في الدبلوماسية وتحشد الدعم".

ورد ظريف الخميس: "ما قاله السيد هوك عن أي شيء متبقٍ من خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي ليس من شأنه. المهم هو القرارات التي تتخذها إيران والأطراف المتبقية في خطة العمل الشاملة المشتركة"، وفق وكالة الطلبة "إيسنا".

موضوع يهمك مع توجه العديد من الحكومات حول العالم إلى تخفيف القيود التي فرضت في وقت سابق للحد من تفشي فيروس كورونا، واستئناف العمل... الصحة العالمية: لا خيار بين الصحة والاقتصاد العرب و العالم

كما دعا الأطراف المتبقية في الاتفاق إلى "تغيير سلوكهم" حتى تتمكن طهران من العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

يذكر أن إيران قد قلصت التزاماتها على أربع مراحل منذ أن انسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي في مايو 2018 الذي وصفه بأنه "أسوأ صفقة على الإطلاق". وتقول الولايات المتحدة إن انتهاكات إيران لا تؤدي فقط إلى تمديد حظر الأسلحة بل عودة كل عقوبات الأمم المتحدة.

ويتطلب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة العقوبات على إيران 9 أصوات مؤيدة وأن لا تستخدم روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.

إلى ذلك تعتمد إيران على روسيا والصين في استخدام "الفيتو" ضد أي خطوة أميركية لإصدار قرار يمدد حظر الأسلحة عليها في أكتوبر المقبل.