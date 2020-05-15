أعلى حصيلة في شهر.. إيران تسجل 2102 في يوم واحد

سجلت إيران الجمعة أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ شهر. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، تسجيل 2102 إصابة جديدة بليصبح إجمالي الإصابات 116635.

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كما أشار إلى أن عدد الحالات الحرجة في المستشفيات الإيرانية بلغ 2727 حالة.

وقال المتحدث بإنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية توفي 48 شخصاً بسبب فيروس كورونا في البلاد، وبذلك يكون مجموع الوفيات 6902 شخص".

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت الأسبوع الماضي رفع القيود الجزئية التي كانت مفروضة من أجل الحد من تفشي الوباء، على الرغم من تحذيرات عدة مسؤولين ونواب من احتمال عودة الفيروس بموجات جديدة، لا سيما وسط عدم التزام بعض المواطنين باجراءات التباعد.

وأكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي في تصريح سابق أن البلاد تجاوزت مرحلة إدارة الفيروس منتقلة إلى مرحلة السيطرة والقضاء عليه في العديد من الأقاليم، لكنه أضاف أنه من الخطأ الاستراتيجي الاعتقاد بانه تم القضاء على الفيروس في الوقت الراهن، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية.