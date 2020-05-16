إيران.. 1757 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 118392

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، اليوم السبت، تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يكون إجمالي الإصابات ارتفع إلى 118392 شخصا.

موضوع يهمك مع اقتراب الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تغري الشواطئ والمسابح العديد من الناس حول العالم لا سيما في البلدان التي بدأت... هل ينتقل كورونا في البحر وأحواض السباحة؟ صحة

إلى ذلك، أضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا في المستشفيات الإيرانية 2716 حالة.

وأكد كيانوش جهان بور أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 35 شخصا بسبب فيروس كورونا في البلاد، وبذلك يكون مجموع الوفيات 6937 شخصا.

وسجلت إيران، أمس الجمعة، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ شهر. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، تسجيل 2102 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات 116635.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت الأسبوع الماضي، رفع القيود الجزئية التي كانت مفروضة من أجل الحد من تفشي الوباء على الرغم من تحذيرات عدة مسؤولين ونواب من احتمال عودة الفيروس بموجات جديدة، لا سيما وسط عدم التزام بعض المواطنين بإجراءات التباعد.

وأكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي في تصريح سابق، أن البلاد تجاوزت مرحلة إدارة الفيروس منتقلة إلى مرحلة السيطرة والقضاء عليه في العديد من الأقاليم، لكنه أضاف أنه من الخطأ الاستراتيجي الاعتقاد بأنه تم القضاء على الفيروس في الوقت الراهن، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية.