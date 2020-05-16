 وفاة مندوب إيران في أوبك.. بعد غيبوبة لأسابيع

أعلنت إيران وفاة مندوبها لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حسين كاظم بور اردبيلي عن 68 عاما، فجر السبت بعد دخوله في غيبوبة قبل أسبوعين إثر نزيف في الدماغ.

وقالت وزارة النفط الإيرانية في بيان نشر على موقعها، إن "كاظم بور اردبيلي كان قد دخل في غيبوبة قبل فترة بسبب نزيف في الدماغ إلى أن توفي فجر اليوم السبت في أحد مستشفيات طهران".

موضوع يهمك وسط استمرار التصعيد الحاصل منذ أشهر بين الصين وأميركا حول فيروس كورونا المستجد، والذي تطور مؤخرا ليصبح تهديدا بقطع... الصين تقر: دمّرنا عينات من كورونا بداية تفشي المرض العرب و العالم

في حين وصف وزير الخارجية محمد جواد ظريف كاظم بور أردبيلي بأنه "كان دائما مدافعا عن مصالح البلاد".

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في الرابع من أيار/مايو أنه أدخل إلى مستشفى لاله في طهران.

الحرب الإيرانية العراقية

يذكر أن كاظم بور أردبيلي لعب دورا مهما مطلع ثمانينات القرن الماضي خلال الحرب العراقية الإيرانية لضمان مواصلة مبيعات النفط عندما كان نائبا لوزير البترول مكلفا بالشؤون الدولية.

وفي 1985، عين مندوبا للبلاد في أوبك ثم أصبح بعد خمس سنوات سفيرا لإيران في اليابان إحدى الدول المهمة المستوردة للنفط الإيراني. وأصبح بعد ذلك نائبا لوزير النفط حتى 2008 عندما أقاله الرئيس حينذاك محمود أحمدي نجاد مع مسؤولين كبار آخرين في إطار حملة تطهير داخل الوزارة.

ثم عاد إلى منصبه في أوبك بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني في 2012.

وتملك إيران إحدى الدول الأعضاء المؤسسة لأوبك رابع احتياطي نفطي مثبت في العالم، لكن صادراتها تتضاءل منذ إعادة فرض العقوبات الاقتصادية العقابية الأميركية في 2018.