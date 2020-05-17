إيران تحذر أميركا رسميا من التعرض لناقلاتها

ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، الأحد، أن إيران استدعت السفير السويسري الممثل للمصالح الأميركية في الجمهورية الإسلامية بشأن إجراءات محتملة قد تتخذها الولايات المتحدة ضد شحنة وقود إيرانية إلى فنزويلا.

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب صرح، الخميس، بأن واشنطن تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

وطبقا للموقع الإلكتروني للخارجية الإيرانية، سلم نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة للسفير، الأحد، تحذر من

أي تهديد أميركي للناقلات الإيرانية.

هذا وأفادت وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، السبت، بأن أي تحرك من الولايات المتحدة "مثل القراصنة" ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا ستكون له تداعيات.

وذكرت وكالة "نور" للأنباء، السبت، ردا على تقارير عن إبحار سفن حربية أميركية باتجاه منطقة الكاريبي، أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تنوي خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية الدولية فستقوم بمجازفة خطيرة ولن تمر بالتأكيد دون تداعيات".

إلى ذلك، أوضحت الوكالة أن "الأنباء الواردة من مصادر مطلعة تفيد بأن البحرية الأميركية أرسلت أربع سفن حربية وطائرة بوينغ بي-8 بوسيدون إلى منطقة الكاريبي".

وتسعى واشنطن إلى منع طهران من تصدير الوقود في إطار العقوبات التي تفرضها عليها، والتي تعد الأشد من نوعها في العلاقة المتوترة بين البلدين منذ قيام الثورة الإيرانية.

وتعتبر فنزويلا، الحليفة لإيران والغنية بالنفط الخام، في أمس الحاجة للبنزين ومنتجات الوقود الأخرى في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد في عهد الرئيس نيكولاس مادورو.

وعمدت السلطة في فنزويلا إلى فتح خزائن الذهب في البلاد وتسليم أطنان من صكوك المعدن الأصفر الخالص إلى حليفتها في طهران، بحسب ما نقلت شبكة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الملف.