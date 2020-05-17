إيران.. 1806 إصابات جديدة بكورونا و51 وفاة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، الأحد، تسجيل 1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120,198، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.

كما أعلن عن تسجيل 51 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6988.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت الأسبوع الماضي، رفع القيود الجزئية التي كانت مفروضة من أجل الحد من تفشي الوباء على الرغم من تحذيرات عدة مسؤولين ونواب من احتمال عودة الفيروس بموجات جديدة، لا سيما وسط عدم التزام بعض المواطنين بإجراءات التباعد.

وأكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي في تصريح سابق، أن البلاد تجاوزت مرحلة إدارة الفيروس منتقلة إلى مرحلة السيطرة والقضاء عليه في العديد من الأقاليم، لكنه أضاف أنه من الخطأ الاستراتيجي الاعتقاد بأنه تم القضاء على الفيروس في الوقت الراهن، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية.

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ومع استمرار فيروس كورونا في تسجيل إصابات جديدة في البلاد، وسط تحذير من قبل عدة مسؤولين من موجة ثانية للوباء، قال مسؤول إيراني إن معظم الناس سيصابون به.

وأضاف محمد علوي، رئيس دائرة الصحة في إقليم الأهواز ( جنوب غرب إيران)، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية الخميس: "كورونا مرض جديد ولا يوجد علاج ولا لقاح له، لذا سيصاب الجميع به، وعلينا أن نتعامل مع الناس لكي يصابوا بالفيروس تدريجيا مع مرور الوقت".

أتى هذا التصريح بعد أيام على تحذير محافظ الأهواز، غلام رضا شريعتي، من زيادة بنسبة 200% بعدد مرضى الوباء في المحافظة خلال شهر. وأكد في حديث خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي، الأحد الماضي، أن عدد المصابين في المستشفيات زاد بنسبة 60% دون أن يذكر رقمًا دقيقًا لإجمالي عدد الإصابات والوفيات في المحافظة.