2100 إصابة جديدة بإيران.. وتصنيف خوزستان باللون الأحمر

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، تسجيل أكثر من 2100 إصابة جديدة في أنحاء البلاد.

وانتشر الفيروس سريعا في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد مع وفاة شخصين في مدينة قم قبل ثلاثة أشهر.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إنّ "عشر محافظات لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية وست محافظات أخرى سجلت واحدة" في كل منها.

كما قال إن محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد لا تزال تصنف باللون "الأحمر" أي أنها الأكثر خطورة في البلاد لجهة كورونا.

وأوضح جهانبور في مؤتمر صحافي متلّفز أنّ الوضع "مستقر" في معظم المحافظات الأخرى.

وكان المسؤول حذّر في الأيام السابقة من تدهور الوضع في محافظات لورستان وشمال خراسان وكرمان وسيستان وبلوشستان وكرمانشاه.

والثلاثاء، قال إن 62 وفاة في الساعات الـ24 الماضية رفعت إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7199 حالة وفاة.

وأضاف أنه تم تأكيد 2111 إصابة جديدة خلال الفترة ذاتها، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 124603 حالات.

وأوضح أنّ أكثر من 97170 شخصا من المصابين بالمستشفيات تعافوا وخرجوا.

هذا ويشكك خبراء ومسؤولون في إيران وخارجها بالأرقام الرسمية للإصابات والوفيات بكوفيد-19 ويعتبرون أنها أقل من تلك الفعلية.