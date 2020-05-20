الحرس الثوري يقتل كرديين باشتباكات في كردستان إيران

أعلنت ميليشيا الحرس الثوري اﻹيراني، الثلاثاء، أن قواته دخلت في اشتباك مسلح مع مجموعة كردية مسلحة في مريوان بمحافظة كردستان غربي إيران، وقتلت 2 منهم.

فيما لم يذكر البيان الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء المسلحون، كما لم تنشر مواقع الأحزاب الكردية تقريرا عن هذا الاشتباك.

موضوع يهمك ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عنصرا من الحرس الثوري تم اغتياله في مدينة بيرانشهر، التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، على... اغتيال عنصر بالحرس الثوري في كردستان الإيرانية إيران

يذكر أنه قبل أسبوعين، قُتل عقيد وضابطان خلال اشتباك بين قوات الحرس الثوري وأعضاء جماعة مسلحة مجهولة الهوية، في ديواندرة (غربي ايران).

اتهامات متبادلة

وفي السنوات الأخيرة، شهدت محافظات أذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية والجماعات المسلحة المعارضة للنظام الإيراني، من ضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وأعضاء حزب الحياة الحرة الكردستاني.

وبينما يتهم النظام الإيراني الجماعات الكردية المسلحة بـ"الدعوة إلى الانفصال"، و"الإرهاب" و"التواصل مع الأجانب"، ترد هذه الجماعات متهمة النظام بانتهاك حقوق الأكراد في إيران، مؤكدة أن هدفها هو الدفاع عن حقوقها المسلوبة.