الجامعة العربية: تدخلات إيران تهدد أمن المنطقة واستقرارها

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، مجدداً إدانتها ورفضها للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، سواء من خلال التدخل المباشر أو عن طريق وكلاء إيران في المنطقة، مؤكدةً أن هذا الأمر يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

موضوع يهمك قال التلفزيون الرسمي الإيراني، الخميس، إن إيران تعتبر العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت عددا من المسؤولين... "عقيمة ومكررة".. إيران تندد بالعقوبات الأميركية الجديدة إيران

ويأتي تجديد الأمانة العامة على هذا الموقف "في ضوء استمرار السلوك العدائي والتصرفات الاستفزازية الإعلامية من جانب إيران والتي كان آخرها تعمد إظهار عدد من أعلام ورايات المليشيات والحركات المسلحة التي ترعاها وتمولها وتدعمها إيران في ظهور إعلامي لمسؤول رفيع المستوى بالحرس الثوري الإيراني".

وأكدت الأمانة العامة على "ضرورة أن تكون علاقات إيران بالدول العربية قائمة على احترام مبادئ القانون الدولي بما في ذلك مبدأ حسن الجوار وسيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها بأي شكل من الأشكال".

وشددت الأمانة العامة على "ضرورة الكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض الثقة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة خاصة في مرحلة يمر فيها العالم بأخطر أزمة إنسانية".