إيران: إصابة 10 آلاف عامل صحي بكورونا ووفاة بعضهم

أكد نائب وزير الصحة الإيراني، اليوم الخميس، أن نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا.



وقال قاسم جان‭ ‬بابائي: "أصيب نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة بالمرض المميت في إيران، وتوفي بعضهم".

يذكر أنه بعد ثلاثة أسابيع من رفع الإغلاق وتخفيف القيود وتطبيق خطة "التباعد الاجتماعي الذكي" في إيران التي اقترحها الرئيس حسن روحاني، حذرت السلطات قبل يومين من أن الأهواز والعاصمة طهران دخلتا في حالة تأهب قصوى بسبب تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

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وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 7200 شخص في إيران، أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا جراء وباء كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، فيما بلغ إجمالي الإصابات حوالي 124603 حالات.

ويشكك خبراء ومسؤولون في إيران وخارجها بالأرقام الرسمية للإصابات والوفيات بكوفيد-19، ويعتبرون أنها أقل من تلك الفعلية.