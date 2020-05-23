روحاني: سنرد على أميركا لو استهدفت ناقلاتنا في الكاريبي

هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد على أميركا لو استهدفت ناقلاتها الأخيرة في البحر الكاريبي والتي في طريقها لنقل الوقود إلى فنزويلا.

وأفاد موقع الرئاسة الإيرانية أن روحاني، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، السبت، شدد بالقول على أنه "لو تعرضت ناقلاتنا النفطية في بحر الكاريبي أو أي نقطة بالعالم لاستفزاز أميركي فإنهم سيواجهون ردا مماثلا".

وأضاف روحاني أن "إيران لم تكن البادئة بأي صراع، لكن من حقها الدفاع عن سيادتها ومصالحها ونأمل أن لا يرتكب الأميركيون أي خطأ".

ومن المقرر أن تصل أول دفعة من قافلة من خمس ناقلات إيرانية إلى سواحل فنزويلا غدا الأحد، وهي محملة بنحو 220 إلى240 مليون لتر من البنزين.

وأفاد تحليل بيانات شحن النفط، أن الناقلات الإيرانية الخمس وهي "فورتشن FORTUNE وبتونيا PETUNIA وفورست FOREST وفاكسون FAXON وكلايفيل CLAVEL " انطلقت في ميناء "رجائي" الإيراني خلال شهري مارس وأبريل.

وكانت واشنطن قد حذرت خلال الأيام الماضية من أن العديد من ناقلات النفط الإيرانية في طريقها إلى فنزويلا.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده أجرت الخميس تجربة صواريخ في جزيرة بانتظار وصول ناقلات النفط الإيرانية التي... قبيل وصول ناقلات النفط الإيرانية.. فنزويلا تجري تجربة صواريخ إيران

وقال العديد من المسؤولين الأميركيين إن النظام الإيراني يقدم المساعدة لفنزويلا، بما في ذلك في قطاع المصافي. وفي المقابل، سلمت فنزويلا شحنات ذهب تم نقلها إلى طهران عن طريق الجو، حسبما أكد المسؤولون.

وكانت تقارير صحافية قد أفادت بأن البحرية الأميركية أرسلت سفنا حربية وطائرة بوينغ بي-8 بوسيدون إلى منطقة الكاريبي.

واحتفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، بالإعلان عن قرب وصول ناقلات نفط أرسلتها إيران إلى بلده في شحنة حذرت طهران واشنطن من عرقلتها بتحركات للبحرية الأميركية في منطقة الكاريبي.

وقال مادورو، في كلمة بثتها شبكة التلفزيون الحكومية: "نحن مستعدون لكل شيء وفي أي وقت"، معبرا عن شكره لحليفه الإيراني على الدعم في مواجهة عداء واشنطن.