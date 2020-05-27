طهران تتسلم وثائق وأدلة من كابول حول إغراق المهاجرين

زار وفد إيراني رفيع المستوى، أمس الثلاثاء، كابول لبحث مسألة إغراق حرس الحدود الإيراني لمهاجرين أفغان.

وترأس وفد وزارة الخارجية مساعد الوزير محسن بهاروند. والتقى الوفد في كابول القائم بأعمال وزارة الخارجية الأفغانية حنيف أتمر، لبحث الحادثة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأفغانية، أجرى أتمر مع الوفد محادثات بشأن مختلف مراحل التحقيقات التي قام بها الجانب الأفغاني في الحادث والوثائق التي توصل إليها.

ودعا أتمر الحكومة الإيرانية إلى بذل مزيد من الاهتمام بالتحقيقات المشتركة.

وجاء في البيان، أن بهاروند وخلال اللقاء، استنكر هذا الحادث، قائلاً إن "هذا الفعل مرفوض من قبل الشعب والحكومة الإيرانية".

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وأكد أن طهران ملتزمة بدراسة هذا الحادث ومتابعته بشكل مشترك مع الجانب الأفغاني من أجل ضمان العدالة.

وأضاف أن الوثائق والأدلة التي حصلت عليها هيئة المحققين الأفغان ستتم دراستها عبر الجهات المعنية في الحكومة الإيرانية، وستتم مشاركة النتائج مع الجانب الأفغاني.

وكانت وزارة الخارجية الأفغانية قد قالت في 22 مايو/أيار الماضي، إن المحادثات مع إيران انتهت دون التوصل لنتيجة.

يذكر أنه في نهاية شهر ابريل/نيسان، حاول حوالي 50 مهاجراً أفغانياً عبور الحدود من إيران لبلادهم، لكن حرس الحدود الإيراني عذبهم وحاول إغراقهم، حسب روايات شهود عيان. وبالفعل انتشلت السلطات الأفغانية لاحقاً عدة جثث بدا عليها آثار تعذيب.

وفي 8 أيار/مايو الحالي شكّل الرئيس الأفغاني أشرف غني لجنة تحقيق مؤلفة من 10 أشخاص في هذه الحادثة.