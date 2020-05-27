مصادر: أميركا تنهي إعفاءات من العقوبات على "نووي إيران"

قال مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت إنهاء إعفاءات من العقوبات تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة.

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وأكد المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، لوكالة "رويترز" تقريراً لصحيفة "واشنطن بوست"، ذكر أن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث، ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.

وذكر المصدران أن الولايات المتحدة ستمدد إعفاء منفصلاً يسمح بالعمل في مفاعل بوشهر النووي 90 يوماً.