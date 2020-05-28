ذبح ابنته بمنجل في سريرها.. قصة الفتاة الإيرانية تتفاعل

لا تزال مأساة الفتاة الإيرانية رومينا أشرفي تتفاعل، بعد أن هزت تلك الجريمة المروعة الشارع الإيراني، وفتحت موجة انتقادات لبعض القوانين والتقاليد التي تتساهل مع ما يسمى "جرائم الشرف" في البلاد.

فمنذ انتشار خبر الجريمة يوم الثلاثاء في محافظة جيلان شمال البلاد، وانتقادات الناشطين الإيرانيين لم تهدأ، معتبرين أن القوانين المطبقة في البلاد وتعامل الشرطة مع تلك القضايا يتسبب في العديد من الحالات بمقتل الضحية.

We are horrified to learn that 13-year-old Romina Ashrafi was beheaded in her sleep by her father in an "honour killing" in #Iran. We're appalled that the Iranian authorities repeatedly ignored Romina's pleas for protection from her violent and abusive father. — Amnesty International (@amnesty) May 27, 2020

ودخلت مساء الأربعاء على خط تلك الجريمة التي وصلت أصداؤها إلى وسائل الاعلام العالمية، منظمة العفو الدولية، داعية السلطات الإيرانية إلى تعديل المادة 301 من قانون العقوبات لضمان المساءلة التي تتناسب مع خطورة الجريمة، وإنهاء الإفلات من العقاب في جرائم العنف التي تطال النساء والفتيات في إيران.

ابنة الـ 13 ربيعا ذبحت ليلاً

كما أعربت عن صدمتها من الجريمة التي لحقت بابنة الـ 13 ربيعا على يد والدها، الذي قطع رأسها أثناء نومها تحت عنوان "جريمة الشرف".

إلى ذلك، أدانت تجاهل السلطات الإيرانية مرارًا وتكرارًا لمناشدات رومينا التي طالبتهم بحمايتها من والدها العنيف والمسيء.

"أريد الانتقام"

بدورها، طالبت أم الفتاة المصدومة رعنا دشتي بإنزال الإعدام بحق الوالد. وقالت في تصريحات صحفية، بحسب ما أفادت شبكة "إيران انترناشيونال" أمس "أريد الانتقام. لا أستطيع رؤيته مرة أخرى".

كما أوضحت في حديثها أن والد رومينا كان قاسياً جداً معها، لا سيما في ما يتعلق بطريقة لبسها وعلاقاتها.

إلى ذلك، كشفت أن ابنتها المراهقة وقعت في غرام شاب من منطقة تالش التي يقطنون فيها شمالي إيران، وهربت معه بسبب خوفها من أبيها، بعد أن رفض الأخير مرارا وتكرارا تقدم الشاب لخطبتها.

🔴Believe it or not, A Muslim father killed her daughter (#RominaAshrafi) in "occupied Iran by the Islamic Republic" today!!

🟣He cut her throat, only because she had a relationship with someone!!!#iranWantsPahLavi #رومینا #رومینا_اشرفی pic.twitter.com/LJ39G857aj — 🙄👑آیت الله ساناز👑🙄 (@lAyatolahSanazI) May 26, 2020

وكان القضاء الإيراني، أعلن الأربعاء، فتح تحقيق خاص في القضية، بعد أن ألقت الشرطة القبض على والد الفتاة الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية في حينه أن والد رومينا قتلها بوحشية، إذ قطع رأسها بمنجل بينما كانت نائمة، وذلك بعدما أعادها إلى المنزل إثر فرارها مع صديقها البالغ من العمر 28 عاماً لهدف الزواج.

سلمت إلى قاتلها

واعتقلت قوات الأمن رومينا ورفيقها، إثر شكوى تقدم بها أفراد من عائلتي الصديقين، وعلى الرغم من أن الفتاة حذرت الشرطة من أن والدها شخص عصبي وأن حياتها في خطر، تم تسليمها إليه وفقاً لما تقتضيه قوانين البلاد.

ووفقاً لموقع "خزر اونلاين"، أدت عودة رومينا إلى توترات وخلافات متزايدة باستمرار داخل الأسرة، ونظراً لأن الأب لم يتمكن من التأقلم مع فكرة فرار ابنته، فقد قرر قتلها في 21 مايو/أيار عندما لم يكن أحد في المنزل غيرهما وكانت الفتاة نائمة.

كما ذكرت تقارير إخبارية أخرى، أن الأب سلم المنجل الذي ذبح به ابنته إلى الشرطة واعترف بقتلها.