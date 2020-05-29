مقتل 3 من حرس الحدود الإيرانية في اشتباكات مع مسلحين

قتل ثلاثة عناصر من حرس الحدود الإيرانية، الجمعة، إثر اشتباكات مع مسلحين في شمال غربي البلاد قرب الحدود مع العراق، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا).

ووقع الاشتباك قرب بلدة زرادشت في محافظة أذربيجان الغربية، بينما كان عناصر حرس الحدود في دورية وفق ما أوضحت الوكالة الإيرانية التي أشارت إلى "مقتل متمردين" ومقتل ثلاثة عناصر من حرس الحدود.

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هذا ولم تحدد "إيسنا" الجماعة التي ينتمي إليها "المتمردون".

يأتي ذلك فيما يواجه الحرس الحدودي انتقادات دولية، حيث انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بيان لها أمس الخميس، جهود السلطات الإيرانية في الكشف عن حقيقة غرق مهاجرين أفغان على يد حرس الحدود الإيراني.

غرق مهاجرين على يد حرس الحدود الإيراني

وقال التقرير إنه "بعد شهر تقريباً من ظهور تقارير تزعم غرق مهاجرين أفغان على يد حرس الحدود الإيراني، بعد محاولة عبور الحدود إلى إيران، لم تحقق جهود كشف الحقيقة سوى القليل".

وخلص تحقيق "أجرته اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان" في أفغانستان إلى أن السلطات الإيرانية اعتقلت المهاجرين الأفغان خلال عبورهم الحدود من ولاية هرات، وضربتهم، ودفعتهم نحو نهر هريرود.

وقال رئيس وفد تقصي الحقائق التابع للحكومة الأفغانية إنه من بين 46 أفغانياً دخلوا الأراضي الإيرانية، قُتل 12 واختفى 17 ونجا 17، فيما تقول تقارير أخرى إنه تم انتشال 34 جثة.