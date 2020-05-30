إيران تعيد فتح الأسواق.. وروحاني: الخطر مازال قائماً

شدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، على ضرورة إعادة فتح المساجد وتخفيف القيود المفروضة على الأسواق، لكنه أكد على أن "الناس أنفسهم يجب عليهم الامتثال للبروتوكولات الصحية".

وقال روحاني في كلمة له خلال اجتماع للمقر الوطني لمكافحة كورونا، بثها التلفزيون الحكومي صباح السبت، إن "إعادة الفتح لا تعني أن الخطر قد زال"، مضيفا أنه "إذا لم يتبع الناس التعليمات الطبية فسوف نواجه موجة جديدة".

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كما شدد على أنه سيتم إعادة فتح المساجد "ليس فقط في المناطق البيضاء، ولكن في جميع أنحاء البلاد"، وأنه "سيتم رفع القيود المفروضة على الأسواق التي من المفترض أن تفتح حتى الساعة السادسة مساء فقط".

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولو الحكومة الإيرانية عن تخفيض القيود على المناطق البيضاء، التي قالوا إنها شهدت انخفاضا بحالات الإصابات بكورونا إلى حد كبير، لكن النهج الجديد قلل من القيود الاجتماعية في جميع المدن.

ويأتي هذا الإعلان مع ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مدن مختلفة إلى أكثر من 2000 حالة يوميا خلال الأيام الأخيرة، وفقًا للأرقام الرسمية.

انخفاض مصداقية التباعد الاجتماعي

وتأتي تصريحات روحاني بشأن الالتزام بالبروتوكولات من قبل الناس، بينما قال نائب وزير الصحة إيراج حريرجي في خطاب متلفز مساء الجمعة، إن مصداقية الناس في الحفاظ على التباعد الاجتماعي قد انخفضت من 90% إلى 40%.

وبحسب هذا المسؤول، انخفض الحافز للبقاء في المنزل من 80 في المئة إلى 32%، كما انخفض "الخوف البناء" من كورونا من 70% إلى 34%.

هذا بينما نقل روحاني عن وزير الصحة الإيراني خلال اجتماع مقر مكافحة كورونا قوله، إنه "في بعض أنحاء البلاد يعود الناس إلى الحياة الاعتيادية وهو ما يعرض مصير البلاد للخطر".

في غضون ذلك وعلى الرغم من إعلان تخفيض القيود في طهران، قال نائب عمدة العاصمة، مناف هاشمي، إنه سيتم فرض "المزيد من الصرامة" على ارتداء الكمامات ابتداء من يوم السبت، "مما يمنع الناس من دخول جميع محطات المترو دون استخدام الكمامة".