إيران.. رئيس البرلمان الجديد يرفض التفاوض مع أميركا

اعتبر الرئيس الجديد لمجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن التفاوض مع الولايات المتحدة "لا فائدة منه"، وذلك في خطابه الأول أمام المجلس الذي يهيمن عليه المحافظون.

وقال قاليباف إن مجلس الشورى الجديد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط/فبراير الماضي "يعتبر أن التفاوض مع أميركا كمحور للاستكبار أمر لا فائدة منه، بل كله أضرار".

وذكر، في خطابه الذي بثه التلفزيون الإيراني، أن التعامل مع أميركا "يتضمن إكمال سلسلة الانتقام" لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، مضيفاً: "وسيستكمل بطرد الجيش الأميركي الإرهابي من المنطقة تماماً"، حسب تعبيره.

وذكر رئيس مجلس الشورى في كلمته أكثر من مرة سليماني، الذي قتل في غارة أميركية بداية يناير/كانون الثاني الماضي.

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ويتصاعد التوتر بشكل متواصل بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقّع في 2015، وإعادة فرضها عقوبات قاسية على إيران.

وبلغ الأمر ذروته عندما قتل سليماني في ضربة شنتها طائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد، وهو حدث أثار مخاوف من اندلاع صراع مفتوح بين الدولتين.

عقب أيام من ذلك، ردّت إيران بإطلاق صواريخ على قواعد تضم قوات أميركية في العراق، من دون أن يصدر ردّ عسكري من واشنطن.

وفي خطابه الأحد، دعا محمد باقر قاليباف إلى تحسين العلاقات مع جيران إيران و"الدول الكبرى التي وقفت بصداقة إلى جانبنا في الشدائد ولها معنا مصالح استراتيجية"، بدون أن يسمي تلك الدول.

وترشح قاليباف (58 عاماً) ثلاث مرات لمنصب رئاسة الجمهورية بدون أن ينجح، وشغل سابقاً منصب قائد الشرطة وعضوية الحرس الثوري ومؤخراً رئيس بلدية طهران بين 2005 و2017.