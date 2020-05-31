إيران.. مسلحون يوقفون حافلة تقل سجناء ويهربونهم

أفادت تقارير ومقاطع فيديو عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية أن هجوماً مسلحاً على حافلة صغيرة كانت تقل سجناء في جنوب إيران، أمس السبت، أدى إلى تهريب العديد من السجناء على أيدي المهاجمين.

وذكر موقع "روكنا" الإخباري الإيراني أن الحادث وقع في مدينة مينا التابعة لمحافظة هرمزغان، بينما تظهر المقاطع المهاجمين وهم يستخدمون أدوات لكسر أبواب وأقفال الحافلة المدرعة لإخراج السجناء منها.

حمله مسلحانه سرنشینان سه خودرو به مینی‌بوس حامل زندانیان در #میناب. همه زندانیان متواری شدند. شنبه، ۱۰ خرداد pic.twitter.com/W6RL99PgxG — Behnam Gholipour (@beehnam) May 30, 2020

وتقول روايات غير مؤكدة عن الحادث إن ثلاث سيارات شاركت في الهجوم، حيث قام المسلحون بفتح النار على الحافلة الصغيرة وإجبار السائق على الوقوف.

ولم ترد أخبار عن احتمال إصابة أي شخص بما في ذلك الحراس في الحافلة الصغيرة، لكن المهاجمين الذين لا يزال انتماؤهم غير معروف شوهدوا وهم يقومون بفتح الأبواب.

وأفادت تقارير إخبارية عبر وسائل الإعلام المحلية أن قوات الأمن أغلقت الطرق في المنطقة في محاولة للقبض على المتورطين.

وكانت ثمانية سجون إيرانية شهدت احتجاجات من قبل السجناء بسبب مخاوف من تفشي "كوفيد - 19" بعد وفاة وإصابة عدد من السجناء بفيروس كورونا، وعدم منح إجازات أو عفو عام لسائر السجناء، حيث قمعتها السلطات بعنف دموي.

كما أن حالات تمرد عديدة حدثت في السجون الإيرانية خلال شهر مارس الماضي، حيث هرب 80 سجيناً خلال تمرد سجن سقّز، بمحافظة كردستان، وحصلت حالات تمر أخرى في سجون تبريز وبارسيلون في خرم آباد وأوليغودارز تمكن خلاها بعض السجناء من الفرار.

كما قام نزلاء بسجن "عادل آباد" في شيراز، اشتباكات مع الحراس في محاولة للتمرد والهروب لكن قوات الأمن سيطرت على الوضع.

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كما أن سجونا أخرى شهدت حالات تمرد مماثلة خلال الأيام الماضية وهي سجن مهاباد، بمحافظة كردستان غرب إيران، وسجن " ألوند" بمحافظة همدان، وسط البلاد.

وفي سجني سبيدار شيبان في الأهواز، قتل ما لا يقل عن 35 سجينا برصاص قوات الأمن عندما احتجوا على عدم وجود رعاية صحية بعد انتشار فيروس كورونا في السجون ورفض مطالب السجناء منها الإفراج المؤقت أو العفو المشروط.

يذكر أن السلطات الإيرانية منحت إجازات مؤقتة لحوالي 83 ألف سجين من بين أكثر من 280 ألف سجين في مختلف أنحاء إيران بسبب تفشي وباء كورونا، لكنها استثنت الآلاف من المعتقلين والسجناء السياسيين، رغم مناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.