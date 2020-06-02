اتهم بسرقة أسرار تجارية.. أميركا تفرج عن عالم إيراني

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، أن طائرة تقل العالم الإيراني، سيروس أصغري، الذي كان مسجوناً في الولايات المتحدة، أقلعت من أميركا وهو في طريق العودة إلى البلاد.

يشار إلى أن أصغري كان اتهم أمام محكمة أميركية عام 2016 بسرقة أسرار تجارية خلال زيارة أكاديمية إلى أوهايو وبرئ في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه بقي مسجوناً لأسباب تتعلق على ما يبدو بقوانين الهجرة.

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وكانت طهران قد ادعت الشهر الماضي أن أصغري، وهو باحث علمي في جامعة شريف التكنولوجية في طهران، التقط فيروس كورونا المستجد خلال فترة احتجازه.

كما ذكر العالم في آذار/مارس لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن شرطة الهجرة الأميركية أبقته بمركز احتجاز في لويزيانا، ورفضت إعادته لطهران رغم تبرئته.

ولا تزال معلومات الوكالة الأميركية للهجرة تدرج أصغري على أنه اعتقل في ولاية مسيسيبي.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد أعلن الاثنين أن ملف أصغري أغلق في الولايات المتحدة وأنه سيعود على الأرجح إلى البلاد خلال يومين أو ثلاثة أيام.

إلى ذلك تحتجز كل من الولايات المتحدة وإيران مواطنين من البلد الآخر ودعتا مؤخراً إلى الإفراج عنهم بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وإيران هي البلد الأكثر تضرراً من الوباء في منطقة الشرق الأوسط، مع تسجيلها أكثر من 150 ألف إصابة بينها 8 آلاف وفاة. لكن مسؤولين وخبراء داخل إيران وخارجها يشككون في صحة الأرقام الرسمية.