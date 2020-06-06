روحاني يوعز بعدم الإعلان عن موجتين ثانية وثالثة لكورونا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، إنه "لا يجب أن نقلق المجتمع بالقول إن موجتين ثانية وثالثة من ذروة أمراض فيروس كورونا قد اجتاحتا البلاد".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن روحاني في حديث له أثناء اجتماع "المركز الوطني لمكافحة كورونا"، السبت، قال إن "الناس أصيبوا بمشكلة أخرى خلال عهد كورونا وأصبحوا مهووسين بها ويغسلون أيديهم وتعقيم الأشياء باستمرار منذ استيقاظهم في الصباح".

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في وقت نشرت عدة تقارير تؤكد انتشار مجددا لفيروس كورونا في 14 محافظة خلال الأيام الأخيرة، ووصل عدد المرضى الجدد الذين يتم تشخيصهم كل يوم إلى ذروته في إيران.

وتم تحديد 3574 مصابا جديدا بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة، حيث بلغ العدد الإجمالي لمرضى كوفيد-19 في إيران 164 ألفا و270 حالة و8071 حالة وفاة.

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هذا بينما قال روحاني إنه في الوضع الحالي ليس لدينا "طريق ثان" سوى إعادة الفتح، مضيفا أن المصانع والمتاجر يجب أن تكون مفتوحة وأن "الحرب ضد الفيروس يجب أن تستمر".

واتهم الرئيس الإيراني ما سمّاهم بـ"أعداء الثورة"، في إشارة للمعارضة، بالعودة إلى إغلاق البلاد، قائلا إن بعض وسائل الإعلام في الداخل تكرر نفس الموضوع.

وبينما يحمل العديد من النواب والسياسيين روحاني مسؤولية التفشي المجدد للوباء، فإنه دوما ما يلقي باللائمة على المعارضة.

وكان النائب السابق محمود صادقي قد وصف تصريحات روحاني في وقت سابق بأنها نابعة من "أوهام نظرية المؤامرة".