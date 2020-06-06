وفاة الفنانة الايرانية المعارضة  "مرجان " في أميركا

توفيت السبت، الفنانة الايرانية المعارضة مرجان، واسمها الحقيقي شهلا صافي ضمير، في أحد مستشفيات مدينة لوس انجلوس الأميركية، عن عمر ناهز 72 عاما. وكانت الفنانة الإيرانية قد فرت من إيران متهمة النظام بمحاربة الفن والنساء.

وتقول شهلا إن والدتها أسمتها بهذا الاسم لسعة عينيها، وبدأت بالعمل الفني في سن الثانية عشرة، كما كانت محررة لمجلة معلومات الأطفال، كما عملت في نفس الوقت مقدمة برامج تلفزيونية لموضوعات مجلة معلومات الأطفال الأسبوعية.

ودخلت مرجان عالم التمثيل لأول مرة، وعمرها 21 عاما، في فيلم "عالم مليء بالأمل" للمخرج أحمد شيرازي وبطولة محمد علي فردين، حيث اختارت بعد هذا الفيلم لنفسها الاسم الفني مرجان.

وخلال مسيرتها السينمائية، عملت مرجان مع ممثلين مشهورين ومعروفين مثل محمد علي فردين ، ناصر ملك مطيعي ورضا بيك ايمانوردي وسعيد راد ورضا فاضلي وإيرج قادري.

وكان وثائقي "فصل في الجحيم"، الذي عرضته قناة "العربية" تناول في احدى حلقاته سيرة الفنانة الإيرانية مرجان التي تحدثت خلاله كيف أنه بعد الثورة الإيرانية صدر قانون يمنع الفن، متهمة النظام بأنه كان يحارب الفنانين والنساء.

وقالت مرجان إن النظام كان يحرم الموسيقى، ويعتبر آلات العزف محرمة ويصادرها بكل أنواعها، ويكسر آلات العزف على رؤوس الفنانين، ومنهم برويز ياحقي الذي حطموا الكمان على رأسه.

وكشفت مرجا أنها كانت ممنوعة أيضاً من العمل، مؤكدة أن العالم الفني تم تدميره، فضلا عن إعدام الأفلام واستوديوهات التصوير.

وسبق لمرجان الانضمام الى منظمة "مجاهدي خلق" وتم اعتقالها ونقلها إلى السجن الانفرادي، كما اعتقل زوجها الذي كان يعمل مخرجاً.

وبعد إطلاق سراحها، شعرت مرجان أن البقاء في إيران يشكل خطرا على حياتها، فلجأت إلى السفارة الأميركية في دبي، ومنحوها حق اللجوء.

وشاركت مرجان في عدة أفلام سينمائية، وكان آخر أفلامها مع زوجها واسمه "الاتكاء على الريح"، وقامت بالغناء في الفيلم أيضاً.