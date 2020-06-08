إصابات الوباء تتزايد بإيران.. والسلطات توصي بالكمامات

أوصت إيران الاثنين مواطنيها بوضع الكمامات في الأماكن العامة، بعد أن سجلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا يوميا في هذا البلد الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.

وأعلن كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة 70 وفاة إضافية جراء الفيروس و2403 إصابات جديدة يومية.

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وأوضح أن الأرقام الأخيرة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8351 والإصابات إلى 173832.

وقال خلال مؤتمره الصحافي الذي نقله التلفزيون الإيراني "على كل شخص وضع كمامة عند الدخول إلى متجر أو أي مكان آخر يصعب فيه احترام التباعد الاجتماعي".

ومنذ الإعلان الرسمي عن أولى الحالات في شباط/فبراير، تسعى طهران لوقف تفشي الفيروس بدون أن تفرض عزلا على السكان.

ومنذ نيسان/أبريل رفعت السلطات تدريجيا القيود وعاد النشاط إلى طبيعته في معظم محافظات البلاد الـ31، لكن بعد تسجيل أدنى عدد إصابات في الثاني من أيار/مايو ارتفع عدد الحالات الجديدة ما يثير قلق السلطات التي تضاعف التحذيرات وتدعو الإيرانيين إلى الحذر.

هذا ويشكك خبراء أجانب في الأرقام الرسمية، وكذلك مسؤولون إيرانيون يرون أنها لا تعكس الواقع على الأرض.

والأحد أكدت وزارة الصحة أن ارتفاع عدد الاصابات الجديدة يعود إلى حملة تكثف فحوص الكشف وليس إلى تفاقم الوباء.

وأكد جهانبور الاثنين أن "معظم المحافظات تشهد وضعا مستقرا".

وقال إن مؤشر الوضع الصحي في محافظة "خوزستان (جنوب غرب) عند الدرجة الحمراء" موضحا أن ثماني محافظات أخرى "في حال إنذار". ودعا الإيرانيين إلى تجنب أي تنقل غير ضروري في المحافظات "الخطيرة".