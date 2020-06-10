أزمة عملة وديون متراكمة.. إعلام إيران الخارجي مهدد بالإغلاق

قال بيمان جبلي، مساعد هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية لشؤون الإعلام الخارجي، إن شركات الأقمار الصناعية ستوقف بث فضائيات "برس تي في" الإنجليزية و"العالم" العربية وكذلك "آي فیلم" بالإنجليزية والعربية بسبب عدم قدرتها على دفع ديونها المتراكمة.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "فارس"، أكد جبلي أنه "على الرغم من الجهود التي تبذلها هيئة الإذاعة والتلفزيون لتلقي حصتها من العملات الأجنبية، لم يتم منح دولار واحد لها خلال الأشهر الخمسة الماضية".

يذكر أنه في الشهر الماضي، تم إيقاف بث قناة "الكوثر" بسبب تراكم الديون عليها للقمر الصناعي يوتلسات. وتم إطلاق الكوثر في عام 2005 وكانت تعمل سابقًا باسم شبكة "سحر" العربية. كما أطلقت نسخة بالأردو عام 2001.

وقال جبلي إنه كان من المتوقع أن يهتم المسؤولون بالتمويل بعد إغلاق شبكة الكوثر، "لكن على ما يبدو سيتم إغلاق جميع القنوات الخارجية بسبب الديون المتراكمة".

ولدى الحكومة الإيرانية 15 شبكة خارجية تروج لدعاية النظام ومشروعه للتمدد في المنطقة، لكن العديد من حساباتها عبر مواقع التواصل تم إغلاقها من قبل تويتر وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وغيرها بسبب تورطها مع آلاف الحسابات والصحفات المشابهة في "حملة تضليل" تستهدف الرأي العام العربي والغربي.