الحرس الثوري: أميركا استسلمت لكورونا وخامنئي هزمه

زعم قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن الولايات المتحدة "غير قادرة على السيطرة على جائحة فيروس كورونا وهي في أسوأ وضع اقتصادي"، بينما "تألق قائدنا العظيم في مواجهة الفيروس"، في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وبينما أشاد سلامي بتصريحات خامنئى، كان الأخير قد اتهم واشنطن، في كلمة خلال مارس/آذار الماضي، بـ "تخليق " فيروس كورونا وذلك "بشكل يتناسب مع جينات الإيرانيين"، رافضا العرض الأميركي لمساعدة إيران في مكافحة المرض.

هذا ولا يزال الجدل في إيران مشتعلا حول الإحصائيات الحقيقية لعدد الإصابات والوفيات بالفيروس، حيث قدر البرلمان الإيراني في وقت سابق أن الأرقام الحقيقية للوفيات ضعفي ما تعلنه وزارة الصحة، بينما أرقام الإصابات من 8 إلى 10 أضعاف المعلن.

وكانت استجابة إيران للأزمة بشكل عشوائي، حيث رفض رجال الدين والحرس الثوري في البداية إغلاق المواقع والمزارات الدينية والمساجد في الأسابيع الأولى للوباء.

ولا يزال عدد الحالات الجديدة مرتفعاً بين 2-3 آلاف يوميا، بعد أربعة أشهر من تفشي المرض مع تأثير اقتصادي حاد بما في ذلك انخفاض بنسبة 15٪ في قيمة العملة الإيرانية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما لاري، عن تسجيل 2011 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي الإصابات إلى 177938 حالة والوفيات إلى 8506 بينما تعافى 140590 شخص بحسب الإعلان.

وبالرغم من استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا، أعلن "المجلس السياسي لأئمة الجمعة" في بيان الأربعاء أن صلاة الجمعة ستقام في جميع المدن والمحافظات التي تكون في حالة "صفراء" الأسبوع المقبل، أي بعد حوالي عشرة أيام.

وكان وزير الصحة الإيراني قد قام بتعيين سيما سادات لاري، مساعدة الوزارة لشؤون الثقافة والطلبة، كمتحدثة باسم وزارة الصحة يوم الثلاثاء، بدلا عن كيانوش جهانبور، الذي أثار جدلا خلال انتقاده أداء الصين وعدم شفافيتها حول تفشي فيروس كورونا، في وقت سابق.

وقد تجادل جهانبور في السابق مع السفير الصيني في طهران، تشانج هووا، على تويتر، بعد ما وصف إحصائيات الصين عن الإصابات والوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بأنها "مزحة مريرة ضللت العالم".

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وأغضبت تلك التصريحات السفير الصيني ما دفع بالحرس الثوري باصدار بيان طالب فيه جهانبور " بالاعتذار وتصحيح الخطأ ". وذكر أن تصريحاته "غير دقيقة وغير مسؤولة ومضرة بالمصالح القومية وأدت إلى استياء السفير الصيني وحكومة بلاده".

يذكر أن مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، كان قد كشف إن منشأ انتشار فيروس كورونا في قم يعود لبعض العمال وطلبة الحوزة الدينية الصينيين وكذلك بعض الطلاب الايرانيين الذين كانوا يدرسون في ووهان الصينية وعادوا إلى محافظة جيلان شمال ايران.

وكان العديد من السياسيين والنواب قد انتقدوا استمرار رحلات " ماهان إير" المملوكة للحرس الثوري، من والى الصين وبالتالي مسؤوليتها عن تفشي المرض في البلاد على الرغم من أمر الحكومة بوقف رحلاتها.