روحاني يهدد.. الالتزام أو إعادة الحظر!

بعدما شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا بعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت، أن السلطات ستعيد فرض القيود لكبح ارتفاع عدد الإصابات إذا لم يتم الالتزام بالقواعد الصحية، وذلك بعدما خففت طهران تدريجياً إجراءات العزل العام منذ منتصف أبريل/نيسان.

موضوع يهمك أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما لاري، عن تسجيل 2011 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة خلال 24 ساعة... رغم ارتفاع إصابات كورونا.. إيران تنوي استئناف صلاة الجمعة إيران

في التفاصيل، قال روحاني في خطاب بثه التلفزيون إن الالتزام بالبروتوكولات الصحية وصل إلى 80% قبل شهر لكنه تراجع الآن لنحو 20%.، ملقياً مسؤولية ارتفاع عدد الحالات على مسافرين نقلوا العدوى لأقاليم كانت من قبل لا تشهد خطراً كبيراً من تفشي المرض.

قلق من التجمعات في دور العبادة

في السياق أيضا، عبر روحاني عن قلقه من تبعات إقامة صلاة الجماعة في مزار الإمام رضا الذي عاد لفتح أبوابه في الآونة الأخيرة، وهو أكبر مجمع شيعي في شمال شرقي البلاد، قائلا: "إذا لم يكن هناك تعاون فسنضطر لإعادة فرض القيود" مشيراً إلى أن الالتزام بالبروتوكولات الصحية ضروري "من أجل إبقاء الأعمال مفتوحة".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيلها 2410 حالات إصابة جديدة، بما رفع الإجمالي إلى 184955 إضافة إلى وفاة 71 مريضا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 8730.