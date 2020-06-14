لأول مرة منذ شهرين.. إيران تلامس 100 وفاة بكورونا في يوم 

أعلنت إيران، الأحد، أنها سجّلت أكثر من 100 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في 24 ساعة للمرة الأولى منذ شهرين.

وذكرت متحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، أن السلطات الصحية أحصت 107 وفيات جديدة جراء وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بين ظهر السبت وظهر الأحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى 8837 وفاة في البلاد.

والأسبوع الماضي علن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي تعيين لاري، مساعدة الوزارة لشؤون الثقافة والطلبة، كمتحدثة باسم وزارة الصحة ، بدل كيانوش جهانبور الذي أثار جدلا خلال انتقاده أداء الصين وعدم شفافيتها حول تفشي فيروس كورونا، في وقت سابق.

ودعا وزير الصحة الإيراني، المتحدثة الجديدة إلى الامتناع عن أي "عمل سياسي" و"التنسيق" مع الوزير نفسه من أجل الحضور الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

موضوع يهمك في معاركه المستمرة مع الإعلام واليساريين وجه معلقون ديمقراطيون تساؤلات حول صحة ترمب واحتمال إصابته بمرض باركنسون بعد أن... هجوم ديمقراطي جديد يطال صحة ترمب.. والأخير يرد أميركا

وأكد نمكي على أن كيانوش جهانبور لم يكن متحدثاً باسم وزارة الصحة الإيرانية على الإطلاق، وكان فقط "رئيسًا لمركز العلاقات العامة والإعلام أثناء إدارة كورونا للعلاقات العامة".

وتجادل جهانبور في السابق مع السفير الصيني في طهران، تشانغ هووا، على تويتر، بعد ما وصف إحصائيات الصين عن الإصابات والوفيات الناجمة عن تفشي فايروس كورونا بأنها "مزحة مريرة" و"مضللة للعالم".