الطاقة الذرية: إيران لم تسمح لنا بتفتيش موقعين مشبوهين

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، إن إيران لم تسمح لمسؤولي الوكالة بتفتيش موقعين مشبوهين.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل ماريانو غروسي، قال لمجلس محافظي الوكالة: طلبنا من إيران تفتيش الموقعين منذ 4 أشهر ولم يصلنا رد.

وأضاف أن "إيران لم تدخل معنا في مفاوضات جدية حول المسائل ذات الصلة بالمواد والنشاطات غير المعلنة".

يأتي ذلك فيما حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قائلاً "إذا اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا غير بناء بشأن إيران فمن المحتمل أن ترد إيران".

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ولم يوضح عباس موسوي، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، طبيعة الرد الإيراني، لكنه قال إن أعضاء الوكالة "سيخمنون ماذا سيكون القرار".

وبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين، اجتماعه الفصلي لمدة 4 أيام، مع مراجعة تقرير المدير العام حول برنامج إيران النووي ضمن جدول الأعمال.

وأعربت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي عن "قلقها الشديد" إزاء رفض إيران المستمر لتفتيش بعض المواقع، قائلة إن بعض الأنشطة السابقة في تلك المواقع ربما كانت جزءاً من "برنامج لإنتاج الأسلحة النووية".