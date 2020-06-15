جواد ظريف: ترمب سوف ينتصر بالانتخابات المقبلة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يزال لديه فرصة جيدة لإعادة انتخابه بفضل قاعدة دعمه القوية، على الرغم من تراجع دعمه في الأشهر الأخيرة، بحسب تعبيره.

وأضاف "إن أكبر خطأ في العلوم الإنسانية هو التنبؤ، وخاصة في الظروف الخطيرة. ولكن اسمحوا لي أن أغامر بالتوقع بأن فرص إعادة انتخاب السيد ترمب لا تزال أكثر من 50%". وأضاف: "بالطبع تراجعت فرصه بشكل خطير مقارنة بأربعة إلى خمسة أشهر".

وقال ظريف، في مقابلة مباشرة على إنستغرام مع الصحفي الإيراني فريد مودريسي، السبت، وهي الأولى من نوعها مع مسؤول كبير في الجمهورية الإسلامية: "السيد ترمب لديه قاعدة 30-35% لم تتحرك، وطالما أن هذه القاعدة لا تتحرك، فلا تزال هناك فرصة لإعادة انتخابه".

وتحولت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة نحو الأسوأ منذ أن انسحب الرئيس ترمب العام الماضي من الاتفاق النووي، وأعاد فرض العقوبات التي شلت اقتصاد طهران. وقد ردت إيران بتقليص التزاماتها تدريجياً بموجب الاتفاق.

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وقال ترمب في وقت سابق من هذا الشهر إن القادة الإيرانيين سيكونون مخطئين إذا توقعوا هزيمته في نوفمبر: "لا تنتظروا حتى بعد الانتخابات الأميركية لتقوموا بالصفقة الكبرى. سأفوز وسوف تكون صفقة أفضل الآن!"

وردت وزارة الخارجية الإيرانية بأن إيران لن تبني سياساتها على الأمور الداخلية للولايات المتحدة، مثل الانتخابات. وقال ظريف في المقابلة إن ترمب نفسه قد توصل على الأرجح إلى استنتاج مفاده أن سياساته المتمثلة في "الضغط الأقصى" ضد إيران قد فشلت.

وقال ظريف: "لا أعتقد أن ترمب يعتقد بعد الآن في الحديث عن أن الجمهورية الإسلامية على وشك الانهيار". وأضاف: "لكنه لا يزال يكرر أخطاءه. ويبدو أنهم (المسؤولون الأميركيون) يعرفون أنهم ارتكبوا أخطاء لكنهم لا يعرفون كيف يصححونها".