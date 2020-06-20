قيادي كردي إيراني يتعرض لمحاولة اغتيال في هولندا

حمله با چاقو به #صادق_زرزا عضو حزب دموکرات #كردستان ایران #PDKI وخواهرزاده زنده یاد دکتر #عبدالرحمن_قاسملو در کشور #هلند

وی به بیمارستان منتقل شده و ضارب با نام ر.پ که برای دوره تخصص پزشکی به این کشور رفته دستگیر شده

ماشین #ترور جمهوری اسلامی دوباره روشن شده#IRGCTerrorMachine pic.twitter.com/8bEfpK0jeB — Sirwan Mansouri (@MansouriSirwan) June 20, 2020

تعرض صادق زارزا، ممثل "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني"، لمحاولة اغتيال بـ15 طعنة بالسكين في هولندا، في مدينة ليوردان، ظهر أمس الجمعة.

ونشر ناشطون مقطعاً يظهر زارزا مضرجاً بدمائه في داخل سيارته، وبجانبه عناصر من الشرطة لإسعافه.

ونقلت مصادر "العربية.نت" عن أسرة زارزا تأكيدها أن للهجوم دوافع سياسية حيث كان صادق زارزا على "قائمة الإرهاب" التي أقرها النظام الإيراني.

وقال ناشطون من أكراد إيران لـ"العربية.نت" إنه تم اعتقال المهاجم، وهو مواطن إيراني كان قادماً لهولندا بهدف إكمال برنامج دراسي في الطب.

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وذكرت مصادر كردية أن الوضع الصحي لصادق زارزا مستقر حالياً، لكنه قد يفقد إحدى عينيه بسبب الطعنات التي أصيب بها.

يذكر أن إيران قامت بالعديد من الاغتيالات على الأراضي الأوروبية، ومنها هولندا التي طردت عام 2018 اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين بتهمة التورط مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية في اغتيال اثنين من المعارضين، أحدهما محمد رضا صمدي كلاهي المقرب من منظمة "مجاهدي خلق" الذي قُتل في مدينة ألميره قرب العاصمة أمستردام عام 2015، والثاني هو القيادي الأهوازي أحمد مولى النيسي الذي قُتل أمام منزله في مدينة لاهاي الهولندية في 2017.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات في ديسمبر/كانون الأول 2018 ضد قسم الشؤون الداخلية بوزارة الاستخبارات الإيرانية على خلفية قيامه باغتيال معارضين إيرانيين في هولندا وبمحاولات تفجير واغتيالات أخرى في فرنسا والدنمارك ضد مجموعات المعارضة.