إيران.. أعلى وفيات بكورونا منذ إبريل

سجلت إيران، الثلاثاء، 121 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ في أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ أكثر من شهرين، فيما تكافح السلطات لاحتواء أكثر التفشي الأكثر فتكاً لوباء كوفيد-19 الناجم عن كورونا في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في مؤتمر صحافي إن الوفيات الجديدة زادت إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 9863.

وهي أعلى حصيلة وفيات في إيران في يوم واحد منذ 11 نيسان/أبريل، حين سجلت 125 حالة وفاة.

وأعلنت لاري أيضًا أن 2445 شخصاً إضافياً ثبتت إصابتهم بـالفيروس في الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع عدد المصابين في البلاد إلى 209,970.

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وسجّلت الجمهورية الإسلامية تراجعاً في الوفيات اليومية في مطلع أيار/مايو، لكن الحصيلة عاودت الارتفاع مجددا خلال الأسابيع الأخيرة.

وتبرز شكوك في الداخل والخارج بشأن الأرقام الرسمية لحصيلة كوفيد-19، وسط مخاوف من أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.

لم تفرض إيران إغلاقا وطنيا على السكان، لكنها أغلقت في آذار/مارس المدارس وأرجأت فعاليات عامة رئيسية ومنعت التنقل بين المدن لاحتواء الفيروس، قبل أن تقوم بتخفيف الإجراءات تدريجيا في نيسان/أبريل.