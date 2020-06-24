روحاني: أميركا يجب أن تعوضنا عن انسحابها من الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تعوض إيران عن انسحابها من اتفاق 2015 إن هي أرادت التحدث مع طهران.

وأشار خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، إلى أنه من الممكن إجراء محادثات مع اشنطن إن هي أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال خلال الاجتماع: "البيت الأبيض أعلن مرارا أنه مستعد للتفاوض ويقول إننا نماطل، لكن المشكلة ليست من جانبا. إيران مستعدة للتفاوض، عندما يكون الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض عازمين على العودة عن المسار الخاطئ والعودة إلى الاتفاق النووي، نحن مستعدون للمتفاوض".

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وأضاف: "لكن يجب عليهم الاعتذار وتعويضنا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بنا جراء العقوبات. لكن نحن نعلم أن هذه مجرد مجاملات أميركية لا أساس لها".

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده ستستمر في التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، محذرا الوكالة الدولية من اتخاذ قرار بدافع سياسي تحت ضغط أميركي وإسرائيلي.

روحاني دعا الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي إلى مقاومة الضغوط الأميركية بشأن العمل النووي الإيراني.